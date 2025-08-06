Карта бойових дій на 6 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 143 бойових зіткнення.

Російські війська завдали двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе.

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Такі дані станом на 08:00 6 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 6 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 6 серпня 2025

Ситуація в Україні на 6 серпня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 6 серпня 2025

особового складу – близько 1 059 270 (+1 010) осіб;

танків – 11072 (+1);

бойових броньованих машин – 23 091;

артилерійських систем – 31 113 (+52);

РСЗВ – 1455 (+3);

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);

крилатих ракет – 3 555;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 475 (+138);

спеціальної техніки – 3 936 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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