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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Согласовали план обороны на полгода: Зеленский совещался с военным руководством

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским, главой Минобороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом.

Обсудили ситуацию на фронте и планы на ближайшие полгода, написал президент в Telegram.

Совещание Зеленского, Сырского, Шмыгаля и Апостола

Президент провел совещание во время визита в Сумскую область.

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— Обстановка по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода Министерства обороны, действия Десантно-штурмовых войск — по всему были отдельные доклады. Все подробно обсудили, — рассказал Зеленский.

По его словам, идет работа “над укреплением обороны и еще большей силой наших воинов”.

Ранее сообщалось, что 6 августа Зеленский посетил командный пункт 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области.

Это подразделение первым вошло на территорию Курской области РФ.

Президент пообщался с командирами, заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки, контратках российских сил и обсудил дальнейшие планы по деоккупации украинских земель.

Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения полка, подготовке новобранцев, работе инструкторского состава и другим потребностям.

Зеленский поблагодарил военнослужащих за службу и результаты, достигнутые во время операции в Курской области, и вручил им государственные награды.

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальАлександр Сырский
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