Согласовали план обороны на полгода: Зеленский совещался с военным руководством
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским, главой Минобороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом.
Обсудили ситуацию на фронте и планы на ближайшие полгода, написал президент в Telegram.
Совещание Зеленского, Сырского, Шмыгаля и Апостола
Президент провел совещание во время визита в Сумскую область.
— Обстановка по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода Министерства обороны, действия Десантно-штурмовых войск — по всему были отдельные доклады. Все подробно обсудили, — рассказал Зеленский.
По его словам, идет работа “над укреплением обороны и еще большей силой наших воинов”.
Ранее сообщалось, что 6 августа Зеленский посетил командный пункт 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области.
Это подразделение первым вошло на территорию Курской области РФ.
Президент пообщался с командирами, заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки, контратках российских сил и обсудил дальнейшие планы по деоккупации украинских земель.
Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения полка, подготовке новобранцев, работе инструкторского состава и другим потребностям.
Зеленский поблагодарил военнослужащих за службу и результаты, достигнутые во время операции в Курской области, и вручил им государственные награды.