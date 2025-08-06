Узгодили план оборони на пів року: Зеленський провів нараду з військовим керівництвом

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, главою Міноборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

Обговорили ситуацію на фронті та плани на найближчі пів року, написав президент у Тelegram.

Нарада Зеленського, Сирського, Шмигаля та Апостола

Президент провів нараду під час візиту у Сумську область.

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– Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили, – розповів Зеленський.

За його словами, йде робота “над зміцненням оборони і ще більшої сили наших воїнів”.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня Зеленський відвідав командний пункт 225-го окремого штурмового полку на Сумщині.

Цей підрозділ першими увійшов на територію Курської області РФ.

Президент поспілкувався з командирами, заслухав доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки, контратаки російських сил та обговорив подальші плани щодо деокупації українських земель.

Окрему увагу приділили питанням забезпечення полку, підготовці новобранців, роботі інструкторського складу та іншим потребам.

Зеленський подякував військовослужбовцям за службу й результати, досягнуті під час операції в Курській області, та вручив їм державні нагороди.

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