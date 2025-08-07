Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Дроны ГУР поразили российские РЛС и десантный катер в оккупированном Крыму

морські дрони операція ГУР
Фото: Depositphotos

Спецподразделение ГУР МО Украины Призраки нанесло успешный огневой удар по вражескому десантному катеру и уничтожило несколько российских радиолокационных станций в Крыму.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Уничтожено три типа российских радиолокационных станций

Боевые дроны Примары, уклоняясь от ракет захватчиков, нанесли удары по вражескому десантному катеру проекта 02510 БК-16.

Также украинские разведчики сожгли три российские радиолокационные станции: Небо-СВУ, Подлет К-1 и 96Л6Е.

— Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается — уклоняясь от ракет захватчиков, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примары нанесли успешный огневой удар по вражескому десантному катеру, — сообщает Минобороны Украины.

После серьезных потерь объектов противовоздушной обороны на полуострове, нанесенных в частности Примарами ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции для защиты от украинских ударов.

Один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где московиты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (воинская часть 85683-А).

Напомним, что сегодня, 7 августа, взрывы в Крыму прогремели в нескольких населенных пунктах, в частности в районе Старокрымского полигона.

По сообщениям местных СМИ, перекрыли Керченский мост, из-за чего в пробках оказались около трех тысяч автомобилей.

Связанные темы:

Война в УкраинеКерченский мостКрым
