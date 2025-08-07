Дроны ГУР поразили российские РЛС и десантный катер в оккупированном Крыму
Спецподразделение ГУР МО Украины Призраки нанесло успешный огневой удар по вражескому десантному катеру и уничтожило несколько российских радиолокационных станций в Крыму.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Уничтожено три типа российских радиолокационных станций
Боевые дроны Примары, уклоняясь от ракет захватчиков, нанесли удары по вражескому десантному катеру проекта 02510 БК-16.
Также украинские разведчики сожгли три российские радиолокационные станции: Небо-СВУ, Подлет К-1 и 96Л6Е.
— Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается — уклоняясь от ракет захватчиков, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примары нанесли успешный огневой удар по вражескому десантному катеру, — сообщает Минобороны Украины.
После серьезных потерь объектов противовоздушной обороны на полуострове, нанесенных в частности Примарами ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции для защиты от украинских ударов.
Один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где московиты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (воинская часть 85683-А).
Напомним, что сегодня, 7 августа, взрывы в Крыму прогремели в нескольких населенных пунктах, в частности в районе Старокрымского полигона.
По сообщениям местных СМИ, перекрыли Керченский мост, из-за чего в пробках оказались около трех тысяч автомобилей.