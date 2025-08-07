Дрони ГУР уразили російські РЛС та десантний катер в окупованому Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України Примари завдав успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру та знищив кілька російських радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Міноборони України.

Дрони ГУР уразили нові цілі в Криму

Бойові дрони Примар, ухиляючись від ракет загарбників, завдали ударів по ворожому десантному катеру проекту 02510 БК-16.

Зараз дивляться

Також українські розвідники спалили три російські радіолокаційні станції: Нєбо-СВУ, Подльот К-1 та 96Л6Е.

— Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває ― ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України Примари завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру, – повідомляє Міноборони України.

Після серйозних втрат об’єктів протиповітряної оборони на півострові, завданих зокрема Примарами ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції для захисту від українських ударів.

Один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (військова частина 85683-А).

Нагадаємо, що сьогодні 7 серпня вибухи в Криму пролунали у кількох населених пунктах, зокрема у районі Старокримського полігону.

За повідомленням місцевих ЗМІ, перекривали Керченський міст, через що у заторах опинилися близько трьох тис. автівок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.