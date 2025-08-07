Командовали ударом по Киевской телебашне: объявлено подозрение генералу и полковнику РФ

Служба безопасности собрала новую доказательную базу на представителей командования оккупационных группировок РФ, которые участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара по Киевской телебашне 1 марта 2022 года.

Кто командовал ударом по телебашне в Киеве: имена

Как сообщили в СБУ, речь идет о двух оккупантах:

генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше — командующем дальней авиации военно-воздушных сил армии страны-агрессора;

— командующем дальней авиации военно-воздушных сил армии страны-агрессора; полковнике Олеге Скитском — командире 121 тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил России.

— Для проведения воздушной атаки по столице Украины оккупанты задействовали стратегические бомбардировщики ТУ-95МС, — говорится в сообщении.

Как установило расследование, российская авиация нанесла удар по телебашне крылатыми ракетами Х-101 класса “воздух-земля”.

Сейчас смотрят

В результате вражеского обстрела погибли пять гражданских лиц, шестеро получили ранения. Также взрывом были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спорткомплекс.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кобылашу и Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ напомнили, что оба оккупанта не впервые фигурируют в расследованиях Службы о совершении военных преступлений РФ против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.