Адмиралу РФ, захватившему судно Сапфир с украинскими спасателями, объявлено подозрение

Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении командующему Черноморского флота РФ за приказ захватить украинское судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию.

Отдал приказ захватить Сапфир: что известно

Следствие установило, что 26 февраля 2022 года, находясь в должности начальника штаба, адмирал отдал приказ захватить украинское поисково-спасательное судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию по эвакуации раненых и погибших возле острова Змеиный.

Несмотря на четко обозначенную гуманитарную цель, враги принудительно остановили Сапфир в открытом море.

Российские военные провели обыск всех членов экипажа, изъяли мобильные телефоны и личные вещи и задержали на борту 21 гражданское лицо, включая врача и священника.

После захвата адмирал лично прибыл на временно оккупированный о. Змеиный, где допрашивал капитана судна относительно возможного сотрудничества с Силами обороны Украины.

Затем судно принудительно переместили в Крым, а затем — в РФ. Только в марте-мае 2022 года людей освободили в рамках обмена.

Адмиралу объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее подозрения объявлены капитану разведывательного корабля Экватор и спасательного судна Шахтер, причастным к жестокому обращению с экипажем Сапфира.

Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжается розыск и установление их места пребывания.

Напомним, что впоследствии члены поисково-спасательного судна Сапфир вернулись из российского плена.

Фото: Одесская областная прокуратура

