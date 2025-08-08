Адмиралу РФ, захватившему судно Сапфир с украинскими спасателями, объявлено подозрение
Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении командующему Черноморского флота РФ за приказ захватить украинское судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию.
Отдал приказ захватить Сапфир: что известно
Следствие установило, что 26 февраля 2022 года, находясь в должности начальника штаба, адмирал отдал приказ захватить украинское поисково-спасательное судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию по эвакуации раненых и погибших возле острова Змеиный.
Несмотря на четко обозначенную гуманитарную цель, враги принудительно остановили Сапфир в открытом море.
Российские военные провели обыск всех членов экипажа, изъяли мобильные телефоны и личные вещи и задержали на борту 21 гражданское лицо, включая врача и священника.
После захвата адмирал лично прибыл на временно оккупированный о. Змеиный, где допрашивал капитана судна относительно возможного сотрудничества с Силами обороны Украины.
Затем судно принудительно переместили в Крым, а затем — в РФ. Только в марте-мае 2022 года людей освободили в рамках обмена.
Адмиралу объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Ранее подозрения объявлены капитану разведывательного корабля Экватор и спасательного судна Шахтер, причастным к жестокому обращению с экипажем Сапфира.
Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжается розыск и установление их места пребывания.
Напомним, что впоследствии члены поисково-спасательного судна Сапфир вернулись из российского плена.
Фото: Одесская областная прокуратура