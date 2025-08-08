Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Адміралу РФ, який захопив судно Сапфір з українськими рятувальниками, оголошено підозру

Судно Сапфір

Одеська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту РФ за наказ захопити українське судно Сапфір, яке виконувало гуманітарну місію.

Віддав наказ захопити Сапфір: що відомо

адмірал РФ

Фото: Одеська обласна прокуратура

Слідство встановило, що 26 лютого 2022 року,  перебуваючи на посаді начальника штабу, адмірал віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно Сапфір, яке виконувало гуманітарну місію з евакуації поранених та загиблих біля острова Зміїний.

Попри чітко означену гуманітарну мету, вороги примусово зупинили Сапфір у відкритому морі.

Російські військові провели обшук усіх членів екіпажу, вилучили мобільні телефони й особисті речі та затримали на борту 21 цивільну особу, включно з лікарем і священником.

Після захоплення адмірал особисто прибув на тимчасово окупований о. Зміїний, де допитував капітана судна щодо можливої співпраці з Силами оборони України.

Потім судно примусово перемістили до Криму, а згодом — до РФ. Лише у березні-травні 2022 року людей звільнили в межах обміну.

Адміралу оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше підозри оголошені капітану розвідувального корабля Экватор та рятувального судна Шахтер, причетним до жорстокого поводження з екіпажем Сапфіра.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі триває розшук і встановлення їхнього місця перебування.

Нагадаємо, що згодом члени пошуково-рятувального судна Сапфір повернулись із російського полону.

генерал і полковник армії рф

Фото: Одеська обласна прокуратура

