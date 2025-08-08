Адміралу РФ, який захопив судно Сапфір з українськими рятувальниками, оголошено підозру

Одеська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту РФ за наказ захопити українське судно Сапфір, яке виконувало гуманітарну місію.

Віддав наказ захопити Сапфір: що відомо

Слідство встановило, що 26 лютого 2022 року, перебуваючи на посаді начальника штабу, адмірал віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно Сапфір, яке виконувало гуманітарну місію з евакуації поранених та загиблих біля острова Зміїний.

Попри чітко означену гуманітарну мету, вороги примусово зупинили Сапфір у відкритому морі.

Російські військові провели обшук усіх членів екіпажу, вилучили мобільні телефони й особисті речі та затримали на борту 21 цивільну особу, включно з лікарем і священником.

Після захоплення адмірал особисто прибув на тимчасово окупований о. Зміїний, де допитував капітана судна щодо можливої співпраці з Силами оборони України.

Потім судно примусово перемістили до Криму, а згодом — до РФ. Лише у березні-травні 2022 року людей звільнили в межах обміну.

Адміралу оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше підозри оголошені капітану розвідувального корабля Экватор та рятувального судна Шахтер, причетним до жорстокого поводження з екіпажем Сапфіра.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі триває розшук і встановлення їхнього місця перебування.

Нагадаємо, що згодом члени пошуково-рятувального судна Сапфір повернулись із російського полону.

Фото: Одеська обласна прокуратура

