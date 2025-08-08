Лубинец предостерег родных пропавших без вести и пленных о новых фейках РФ относительно обменов

Родных пропавших без вести и военнопленных предостерегают относительно новой волны фейков, которую разворачивает РФ на теме обменов.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Новая волна вражеских ИПСО: что известно

В своем обращении омбудсмен отметил, что целью вражеской деятельности, в частности информационно-психологических операций (ИПСО) является дискредитация украинских государственных органов и расшатывание единства общества.

В условиях войны это может иметь чрезвычайно негативные последствия, в частности помогает врагу в его главной цели — разрушить наше единство.

По словам Лубинца, РФ активно распространяет фейки о якобы “нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских”.

Это транслируют пропагандистские ресурсы и подхватывает часть украинских телеграм-каналов, создавая искаженную информационную картину.

Кроме того, Россия пытается создавать протестные настроения среди родных военнопленных, используя эмоциональное давление, манипуляции и подстрекательство к участию в несанкционированных акциях.

Омбудсмен обращает внимание, что во время таких массовых мероприятий возможны сознательно организованные провокации со стороны врага, в частности столкновения с правоохранителями, которые затем могут быть использованы для создания фейковых сюжетов.

— В случае получения подозрительных призывов к участию в протестах или попытки выйти с вами на связь посторонними лицами — немедленно сообщайте в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины, — подчеркнул Лубинец.

