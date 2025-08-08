Лубинец предостерег родных пропавших без вести и пленных о новых фейках РФ относительно обменов
Родных пропавших без вести и военнопленных предостерегают относительно новой волны фейков, которую разворачивает РФ на теме обменов.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Новая волна вражеских ИПСО: что известно
В своем обращении омбудсмен отметил, что целью вражеской деятельности, в частности информационно-психологических операций (ИПСО) является дискредитация украинских государственных органов и расшатывание единства общества.
В условиях войны это может иметь чрезвычайно негативные последствия, в частности помогает врагу в его главной цели — разрушить наше единство.
По словам Лубинца, РФ активно распространяет фейки о якобы “нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских”.
Это транслируют пропагандистские ресурсы и подхватывает часть украинских телеграм-каналов, создавая искаженную информационную картину.
Кроме того, Россия пытается создавать протестные настроения среди родных военнопленных, используя эмоциональное давление, манипуляции и подстрекательство к участию в несанкционированных акциях.
Омбудсмен обращает внимание, что во время таких массовых мероприятий возможны сознательно организованные провокации со стороны врага, в частности столкновения с правоохранителями, которые затем могут быть использованы для создания фейковых сюжетов.
— В случае получения подозрительных призывов к участию в протестах или попытки выйти с вами на связь посторонними лицами — немедленно сообщайте в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины, — подчеркнул Лубинец.