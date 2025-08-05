Силы обороны опровергли фейки о ДРГ в Херсоне

Силы обороны юга Украины отражают все попытки российских войск создать плацдарм в дельте Днепра, без которого штурм Херсона невозможен.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Ситуация в Херсоне: штурмы островов, удары по мосту и фейки о ДРГ

Он отметил, что информация, которая распространяется в соцсетях о якобы высадке вражеских диверсионно-разведывательных групп в городе, не соответствует действительности и является элементом вражеской дезинформации.

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По словам Волошина, ситуация на Херсонском направлении остается непростой. Ежедневно фиксируется до десятка штурмов, которые сосредоточены исключительно на островах в дельте Днепра — от Козулиского, Забича, Нестриги и Белогрудого до Большого Ольхового и района Антоновских мостов. Россия пытается захватить эту островную зону, чтобы использовать ее как трамплин для дальнейшего форсирования Днепра и высадки на правый берег.

Однако разведка не наблюдает у врага группировки, которая была бы способна осуществить масштабное форсирование и захватить плацдарм в Херсоне. Накопленных сил хватает лишь для беспокоящих действий — нескольких штурмов на разных островах, которые украинские военные успешно отбивают.

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В то же время оккупанты не прекращают наносить удары по Херсону дронами, авиацией, неуправляемыми авиационными ракетами и корректируемыми авиабомбами. Волошин отметил, что КАБы трудно перехватить в воздухе, поэтому основное противодействие заключается в уничтожении самолетов и нанесении ударов по аэродромам, с которых они взлетают. Он подчеркнул, что украинские Воздушные силы и спецслужбы работают над этим направлением, и уже есть результаты в виде уничтоженных вражеских самолетов и атак на базы противника.

Отдельно спикер прокомментировал повреждение моста, соединяющего материковую часть Херсона с микрорайоном Корабел. По его словам, это сооружение является гражданской инфраструктурой и не имело выдающейся роли в системе обороны города. Зато оно обеспечивало жизнедеятельность микрорайона, где на момент удара находилось около 1800 жителей. Из-за разрушений местные власти приняли решение об их эвакуации.

Волошин назвал этот удар типичным террористическим актом, направленным исключительно против мирного населения, ведь рядом нет никаких военных объектов.

Он также опроверг слухи о присутствии диверсионно-разведывательных групп в Херсоне, отметив, что даже в случае их высадки они не смогли бы взять под контроль город и были бы быстро уничтожены. По его словам, подобные вбросы являются частью информационно-психологических операций противника, направленных на распространение паники.

Волошин подчеркнул, что украинские защитники готовы к обороне Херсона и продолжают держать оборонительные позиции на правом берегу реки.

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