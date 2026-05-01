В пятницу, 1 мая, президент США Дональд Трамп заявил о якобы прекращении войны в Иране, пытаясь подавить спор о необходимости одобрения продолжения конфликта Конгрессом.

Об этом сообщает Politico.

Что сказал Трамп о завершении войны в Иране

Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного юридического срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют применение военной силы. Трамп, в свою очередь, утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает отсчет времени.

В издании отмечают, что таким образом американский президент пытается остановить спор на Капитолийском холме, где Дональд Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война продолжается уже второй месяц без четкой стратегии выхода.

Оказалось, что аргументация главы Белого дома не нравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию сейчас, когда она достигла отметки в 60 дней.

– С 7 апреля 2026 года между Соединенными Штатами и Ираном не было ни одной перестрелки, – заявил Трамп, напомнив, что он продлил прекращение огня на неопределенный срок. – Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекратились, – считает президент США,

Письмо с этим заявлением появилось на фоне застоя в переговорах и длительной военной блокады иранских портов. Лидер США заявил журналистам перед отъездом из Белого дома во Флориду, что он предоставил Ирану «окончательное предложение», но выразил пессимизм относительно возможности достичь соглашения с «разрозненным» правительством страны.

В Politico, тем временем, уточнили, что резолюция о военных полномочиях 1973 года требует от американских войск вывести войска из конфликта через 60 дней после уведомления президентом Конгресса, если законодатели не проголосуют за разрешение на продолжение военных действий. Белый дом может попытаться продлить военные операции еще на 30 дней с целью прекращения конфликта.

Однако трещины в поддержке Трампа со стороны Республиканской партии появились еще 30 апреля, когда сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн стала первой сенаторшей-республиканкой, изменившей свое голосование с начала войны в феврале. Она заявила, что не будет поддерживать войну после истечения установленного законом срока.

– Этот срок не является рекомендацией; это требование, – сказала Коллинз.

Неудачное голосование сигнализировало о том, что поддержка войны со стороны Республиканской партии Трампа может начать уменьшаться, особенно учитывая мнение общественности, которая не хочет продолжения боевых действий.

Трамп также говорит, что предыдущие лидеры не соблюдали правило 60 дней. В то же время представители Пентагона утверждают, что американские военные готовы возобновить атаки на Иран, если мирные переговоры сорвутся.

