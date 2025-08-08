Включает два сценария: Кабмин обновил макропрогноз для Украины

Кабмин обновил макропрогноз для Украины, он включает два сценария – базовый и альтернативный.

Макропрогноз для Украины обновлен: что известно

На сайте Кабмина обнародован новый макропрогноз для Украины на 2026-2028 годы, его показатели используются для стратегического планирования и разработки госбюджета.

Прогноз содержит следующие показатели:

темпы роста ВВП,

индекс потребительских цен,

уровень безработицы.

Обновленный макропрогноз учитывает два сценария развития событий, какой вступит в силу зависит от ситуации в стране.

Как пояснил депутатам министр финансов Сергей Марченко, первый сценарий – базовый, а второй – альтернативный, который учитывает продолжение боевых действий в 2026 году.

Внутренний валовой продукт, согласно первому сценарию, в 2026 году вырастет на 4,5% (и далее на 5% в 2027 году и 5,7% в 2028 году), а по второму – только на 2,4% (и далее на 4,7% в 2027 году и 4,5% в 2028 году).

Согласно первому сценарию годовая инфляция будет замедляться быстрее – с 8,6% в 2026 году до 5,3% в 2028 году. Если же боевые действия продолжатся, то ее уровень достигнет 9,9% в 2026 году и 7,5% в 2028 году.

Согласно прогнозу в обоих сценариях рост среднемесячной номинальной зарплаты от 30 000 грн в 2026 году до более 39 000 грн в 2028 году.

Согласно первого и второго сценариев у Украины будет очень большое отрицательное сальдо торговли – то есть импорт будет превышать экспорт. По основному сценарию в 2026 году дефицит торгового баланса достигнет $34,7 млрд с постепенным сокращением до $33 млрд в 2028-м.

В 2026 году по худшему сценарию сальдо будет $44,5 млрд и сократится до $33,9 млрд в 2028-м.

