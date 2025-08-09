Ведущий Вікна-новини Дрымаловский стал спикером Минобороны
Новым спикером Министерства обороны Украины стал Орест Дрымаловский – военнослужащий, телеведущий и журналист.
Об этом оборонное ведомство сообщило на своем сайте в субботу, 9 августа.
Орест Дрымаловский – спикер Минобороны
Дрималовский защищал Украину в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За службу он был награжден медалью Крест доблести.
В журналистике Дрималовский с 2015 года. Он окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Работал корреспондентом и ведущим на телеканале Первый Западный, а затем в программе Вікна-новини на телеканале СТБ.
В Вооруженные силы Украины Дрымаловский вступил в феврале 2024 года. В эфире телемарафона Єдині новини он сообщил, что получил повестку и идет служить.
Отметим, что с апреля 2024 года спикером Минобороны Украины был Дмитрий Лазуткин.