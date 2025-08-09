Ведучий Вікна-новини Дрималовський став речником Міноборони

Новим речником Міністерства оборони України став Орест Дрималовський – військовослужбовець, телеведучий та журналіст.

Про це оборонне відомство повідомило на своєму сайті у суботу, 9 серпня.

Орест Дрималовський – речник Міноборони

Дрималовський захищав Україну у складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За службу його нагородили медаллю Хрест доблесті.

У журналістиці Дрималовський з 2015 року. Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Працював кореспондентом та ведучим на телеканалі Перший Західний, а потім у програмі Вікна-новини на телеканалі СТБ.

До Збройних сил України Дрималовський долучився у лютому 2024 року. В ефірі телемарафону Єдині новини він повідомив, що отримав повістку та йде служити.

Зазначимо, що з квітня 2024 року речником Міноборони України був Дмитро Лазуткін.

