Ведучий Вікна-новини Дрималовський став речником Міноборони
Новим речником Міністерства оборони України став Орест Дрималовський – військовослужбовець, телеведучий та журналіст.
Про це оборонне відомство повідомило на своєму сайті у суботу, 9 серпня.
Орест Дрималовський – речник Міноборони
Дрималовський захищав Україну у складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За службу його нагородили медаллю Хрест доблесті.
У журналістиці Дрималовський з 2015 року. Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.
Працював кореспондентом та ведучим на телеканалі Перший Західний, а потім у програмі Вікна-новини на телеканалі СТБ.
До Збройних сил України Дрималовський долучився у лютому 2024 року. В ефірі телемарафону Єдині новини він повідомив, що отримав повістку та йде служити.
Зазначимо, що з квітня 2024 року речником Міноборони України був Дмитро Лазуткін.