Карта боевых действий на 9 августа 2025 года – ситуация на фронте

По итогам прошедших суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Россияне нанесли по Украине два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 92 авиабомбы.

Также враг использовал для поражения 1572 дрона-камикадзе и осуществил 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 9 августа 2025 года

Потери врага в войне на 9 августа 2025 года

личного состава – около 1 062 290 (+940) человек,

танков – 11088 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 31273 (+41) ед.,

РСЗО – 1456 ед.,

средств ПВО – 1204 (+1) ед.,

самолетов – 421 ед.,

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 315 (+147) ед.,

крылатые ракеты – 3555 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводные лодки – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 57 856 (+125) ед.,

специальной техники – 3936 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

