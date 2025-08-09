Карта бойових дій на 9 серпня 2025 – ситуація на фронті

На кінець минулої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Росіяни завдали по Україні двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 92 авіабомби.

Також ворог використав для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025

Втрати ворога у війні на 9 серпня 2025

особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб,

танків – 11088 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23103 (+1) од,

артилерійських систем – 31273 (+41) од,

РСЗВ – 1456 од,

засобів ППО – 1204 (+1) од,

літаків – 421 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 315 (+147) од,

крилаті ракети – 3555 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 856 (+125) од,

спеціальної техніки – 3936 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

