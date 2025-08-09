Спикер ОСУВ Днепр: бои под Покровском по масштабам приближены ко Второй мировой

Ситуация на Покровском направлении остается самой сложной за последний год, за исключением нескольких недель весной.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.

Самые тяжелые бои за год на Покровском направлении: что известно

По его словам, это направление является ключевым для российских войск в рамках летней кампании. Сейчас интенсивность боев превышает показатели любого предыдущего периода, поскольку враг бросил на этот отрезок фронта около 100 тысяч военных.

— Они фактически пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно — с юго-запада и с северо-востока. На юго-западе хорошо получили по зубам. На северо-востоке пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск, — сказал он.

Трегубов сравнил масштабы сосредоточения сил с уровнем времен Второй мировой войны. Он отметил, что россияне используют тактику просачивания в тыл украинских позиций, которую применяли и весной.

— Некоторым, как мы знаем из опытов пленных, приходится проползать 60 км. Да, тысячи умрут, но какие-то двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой. Собственно, таким образом они наступают, — пояснил спикер.

