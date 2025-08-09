Речник ОСУВ Дніпро: бої під Покровськом за масштабами наближені до Другої світової

Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою за останній рік, за винятком кількох тижнів навесні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов.

Найважчі бої за рік на Покровському напрямку: що відомо

За його словами, цей напрямок є ключовим для російських військ у межах літньої кампанії. Наразі інтенсивність боїв перевищує показники будь-якого попереднього періоду, оскільки ворог кинув на цей відрізок фронту близько 100 тисяч військових.

Зараз дивляться

— Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно – з південного заходу та з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ, — сказав він.

Трегубов порівняв масштаби зосередження сил із рівнем часів Другої світової війни. Він зазначив, що росіяни використовують тактику просочення в тил українських позицій, яку застосовували і навесні.

— Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають, — пояснив речник.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.