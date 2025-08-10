Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Россия увеличила удары дронами-камикадзе на юге Украины до рекордных 670 атак — Трегубов

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Российские войска существенно нарастили количество ударов дронами-камикадзе на южном направлении фронта. За последние сутки зафиксировано почти 670 атак, что почти вдвое превышает средние показатели предыдущих дней.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона Единые новости.

На юге за сутки зафиксировано 670 ударов дронами-камикадзе: что известно

По его словам, на Херсонском направлении противник нанес 370 ударов дронами-камикадзе, тогда как ранее этот показатель составлял около 200-250. В целом по южному фронту количество ударов выросло с 400-450 до почти 670 за сутки.

Количество боевых столкновений в зоне ответственности Сил обороны юга остается относительно низким. В частности, на Приднепровском и Херсонском направлениях зафиксировано шесть столкновений, преимущественно во время попыток врага контролировать островную зону в дельте Днепра.

На Запорожском направлении, в районе Орехова, произошло три боя, где оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки. На Гуляйпольском направлении одна атака произошла вблизи Малиновки, где россияне также активно применяют авиацию.

— Враг проводит перегруппировку сил и накапливает личный состав штурмовых групп, чтобы в ближайшие дни возобновить активные наступательные действия, — подчеркнул Волошин.

За минувшие сутки зафиксировано 206 артиллерийских обстрелов, а российская авиация продолжает применять как корректируемые авиабомбы, так и неуправляемые ракеты.

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВСУ
