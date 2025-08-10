Росія збільшила удари дронами-камікадзе на Півдні України до рекордних 670 атак — Волошин

Російські війська суттєво наростили кількість ударів дронами-камікадзе на Південному напрямку фронту. За останню добу зафіксовано майже 670 атак, що майже вдвічі перевищує середні показники попередніх днів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

На Півдні за добу зафіксовано 670 ударів дронами-камікадзе: що відомо

За його словами, на Херсонському напрямку противник завдав 370 ударів дронами-камікадзе, водночас раніше цей показник становив близько 200–250. Загалом по Південному фронту кількість ударів зросла з 400–450 до майже 670 за добу.

Кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності Сил оборони Півдня залишається відносно низькою. Зокрема, на Придніпровському та Херсонському напрямках зафіксовано шість зіткнень, переважно під час спроб ворога контролювати острівну зону в дельті Дніпра.

На Запорізькому напрямку, в районі Оріхова, відбулося три бої, де окупанти намагалися просунутися в бік Новоандріївки. На Гуляйпільському напрямку одна атака сталася поблизу Малинівки, де росіяни також активно застосовують авіацію.

— Ворог проводить перегрупування сил і накопичує особовий склад штурмових груп, щоб у найближчі дні відновити активні наступальні дії, — наголосив Волошин.

За минулу добу зафіксовано 206 артилерійських обстрілів, а російська авіація продовжує застосовувати як кориговані авіабомби, так і некеровані ракети.

