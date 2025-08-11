Азербайджан предоставит Украине $2 млн гуманитарной помощи: на что пойдут средства

Азербайджан предоставит Украине $2 млн гуманитарной помощи, которые будут направлены на восстановление объектов энергосистемы, поврежденных атаками со стороны РФ.

Соответствующий указ (О выделении средств Министерству энергетики Азербайджанской Республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине) 11 августа подписал президент страны Ильхам Алиев.

Указ Алиева о предоставлении гуманитарной помощи Украине

В документе отмечается, что в последние годы Азербайджан несколько раз отправлял гуманитарную помощь украинскому народу.

Алиев постановил: для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в госбюджете на 2025 год резервного фонда президента “выделить Минэнергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США”.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны решительно осудили целенаправленный российский авиаудар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Украине.

