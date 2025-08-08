Россияне нанесли удар дронами по нефтебазе азербайджанской SOCAR на Одещине

Необъявленная война РФ против Азербайджана: в ночь на 8 августа армия РФ нанесла удар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области, применив дроны-камикадзе типа Шахед.

Атака вызвала масштабный пожар и повреждение трубопровода, по которому транспортируется дизельное топливо, сообщили источники в правоохранительных органах.

Россияне атаковали нефтебазу SOCAR на Одещине

По словам собеседников, пожар, возникший в результате удара, удалось оперативно локализовать.

В результате атаки четверо работников предприятия получили тяжелые травмы, им сразу была оказана экстренная медицинская помощь.

Сейчас продолжается оценка нанесенного ущерба, параллельно на объекте проводятся срочные аварийно-восстановительные мероприятия.

Источники подчеркнули, что несмотря на отсутствие официальных результатов расследования, характер повреждений от пяти дронов свидетельствует о том, что нефтебаза была основной целью атаки.

Ранее Одесская областная прокуратура сообщила о частичном разрушении насосной станции и повреждении инфраструктуры одного из предприятий в регионе в результате ночной атаки.

Атака дронами 8 августа: что известно

В ночь на 8 августа в Одессе прозвучала серия взрывов после предупреждения об угрозе ударов дронами. В результате атаки пострадал по меньшей мере один человек, зафиксированы разрушения и пожар.

Также мощные взрывы были слышны в Харькове — город атаковали беспилотниками, в Салтовском районе огонь охватил территорию гражданского предприятия.

Еще один удар был зафиксирован в Шостке Сумской области, где работали силы ПВО. Часть дронов была сбита, однако полностью избежать повреждений не удалось.

За ночь Воздушные силы уничтожили более 80 вражеских беспилотников, преимущественно Шахедов, а также реактивных дронов и имитаторов.

