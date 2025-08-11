Азербайджан надасть Україні $2 млн гуманітарної допомоги: на що підуть кошти

Азербайджан надасть Україні $2 млн гуманітарної допомоги, які будуть спрямовані на відновлення об’єктів енергосистеми, пошкоджених атаками з боку РФ.

Відповідний указ (Про виділення коштів Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки з метою надання гуманітарної допомоги Україні) 11 серпня підписав президент країни Ільхам Алієв.

Указ Алієва про надання гуманітарної допомоги Україні

У документі наголошується, що в останні роки Азербайджан кілька разів надсилав гуманітарну допомогу українському народу.

Зараз дивляться

Алієв постановив: для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджані електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні з передбаченого в держбюджеті на 2025 рік резервного фонду президента “виділити Міненерго Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США”.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої сторони рішуче засудили цілеспрямований російський авіаудар по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.