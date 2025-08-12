До конца года Украина должна получить от Чехии 1,8 млн снарядов — Сибига

До конца года Украина в рамках чешской инициативы рассчитывает получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Артиллерийские боеприпасы для Украины

Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с главой МИД Чешской Республики Яном Липавским пресс-конференции в Киеве.

Это станет возможным благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, отметил Сибига.

— Чехия осуществляет практические вклады в нашу общую безопасность и оборону, — подчеркнул он.

Сибига добавил, что это не просто помощь, а жизненно важный вклад в оборону Украины.

– Поставки боеприпасов, приобретенных за счет замороженных российских активов, – это пример решительных и смелых решений Чехии. Спасибо. Мы приветствуем продолжение снарядной инициативы, – отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее Петр Павел сообщал, что в рамках чешской инициативы в течение 2024 года удалось доставить Украине около 1,5 млн артиллерийских снарядов большого калибра.

