До кінця року Україна має отримати від Чехії 1,8 млн снарядів – Сибіга

До кінця року Україна у межах чеської ініціативи розраховує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Артилерійські боєприпаси для України

Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з главою МЗС Чеської Республіки Яном Ліпавським пресконференції у Києві.

Це стане можливо завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, зазначив Сибіга.

– Чехія здійснює практичні внески у нашу спільну безпеку та оборону, – наголосив він.

Сибіга додав, що це не просто допомога, а життєво важливий внесок в оборону України.

– Поставки боєприпасів, придбаних за рахунок заморожених російських активів, – це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. Дякую. Ми вітаємо продовження снарядної ініціативи, – зазначив глава української дипломатії.

Нагадаємо, що раніше Петр Павел повідомляв, що у рамках чеської ініціативи протягом 2024 року вдалося доправити Україні близько 1,5 млн артилерійських снарядів великого калібру.

