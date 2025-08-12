Карта боевых действий на 12 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в частности сбросили 138 управляемых бомб.

Кроме этого, осуществили 5299 обстрелов, из них 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4980 дронов-камикадзе.

Такие данные по состоянию на 08:00 12 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 12 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 12 августа 2025

Ситуация в Украине на 12 августа 2025

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и осуществил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Кондрашевка, Купянск, Загризово, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандрыголового, Ямполя.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожнее, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Владимировка, Новоекономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Гореховое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Зеленый Гай, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг семь раз без успеха пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 12 августа 2025 года

личного состава – около 1 065 220 (+980) человек;

танков – 11 098 (+5);

боевых бронированных машин – 23 119 (+5);

артиллерийских систем – 31 406 (+26);

РСЗО – 1 464 (+2);

средств ПВО – 1 205 (+1);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107);

крылатых ракет – 3 556;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106);

специальной техники – 3 937 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

