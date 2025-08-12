Карта бойових дій на 12 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень.

Російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе.

Такі дані станом на 08:00 12 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 12 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 12 серпня 2025

Ситуація в Україні на 12 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 12 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб;

танків – 11 098 (+5);

бойових броньованих машин – 23 119 (+5);

артилерійських систем – 31 406 (+26);

РСЗВ – 1 464 (+2);

засобів ППО – 1 205 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753(+107);

крилатих ракет – 3 556;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106);

спеціальної техніки – 3 937 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

