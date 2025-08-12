События ночи 12 августа: освобождение сел в Сумской области, атака на заводы в РФ

По итогам прошедших суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Трудными направлениями остаются Покровское, Лиманское, Новопавловское, Приднепровское, Северо-Слобожанское и Курское.

На Сумском направлении ВСУ добились продвижения — освободили от оккупантов два села.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Воздушная атака на Украину 12 августа

Ночью россияне атаковали Украину дронами. Беспилотники фиксировались в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Киевской областях.

В два часа ночи враг запустил баллистическую ракету в Николаевскую область. Воздушные силы фиксировали цель курсом на Очаков.

Около трех часов ночи россияне запустили баллистическую ракету в направлении Нежина Черниговской области.

ВСУ освободили Степное и Новоконстантиновку в Сумской области

Силы обороны освободили от оккупантов села Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Населенные пункты освободили воины 225 отдельного штурмового полка. Российский враг был вытеснен за пределы государственной границы Украины.

Ситуация в направлении Доброполья

Военные из ОСГВ Днепр заявляют, что информация о якобы взятии россиянами под контроль территорий в Добропольском и Покровском направлениях не соответствует действительности.

В то же время ситуация в этих районах остается напряженной. Враг использует небольшие подразделения для продвижения, однако это нельзя считать захватом территорий.

В ОСГВ отмечают, что у россиян больше живой силы, но и потерь тоже больше.

Атака дронов на предприятие Монокристалл в Ставрополе

Ночью ударные дроны атаковали Ставрополь Российской Федерации. Целью стал завод Монокристалл. После атаки там произошел пожар.

Монокристалл — один из крупнейших мировых производителей искусственных сапфиров, которые используются в оптоэлектронной и военной промышленности.

В Ярославле пожар на лакокрасочном заводе

В российском Ярославле горит производственное предприятие площадью 4500 метров. Обрушилась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ярославская лакокрасочная компания поставляет материалы для военно-промышленного комплекса России, в частности для защиты от коррозии военной техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

