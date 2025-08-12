РФ готовится к наступательной операции на трех направлениях — Зеленский

Российские войска начали перемещение в Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях, поскольку не смогли взять Сумскую область.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 12 августа.

Зеленский о подготовке наступления РФ на трех направлениях

По словам президента, российская армия готовится к наступательной операции на трех направлениях — Запорожском, Покровском и Новопавловском.

— Считаем, что на Запорожском будет около 15 тыс. дополнительно, Покровском — около 7 тыс. дополнительно. Новопавловском может быть 5 тыс. дополнительно. Считаем, что это направление — третье по приоритетности, — сказал Зеленский.

По его мнению, из 53 тыс. российских военных на Сумском направлении около 30 тыс. солдат РФ будут направляться на указанные три направления.

Зеленский считает, что главный источник армии РФ и ее сильнейшие бригады, которые стоят на Курском направлении, будут перемещаться в другие регионы.

— Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами. Считаем, что с дополнительными могут быть готовы в ноябре, — подчеркнул президент.

Он утверждает, что наступление на этих трех направлениях было год назад. По словам Зеленского, россияне действуют по тем же планам и картам.

Глава государства подчеркнул, что эту наступательную миссию на Запорожье и Покровск удалось задержать на год из-за Курской операции.

— Мы видим все то же самое, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно, — обратил внимание Зеленский.

По его словам, российские войска начинали действовать именно так год назад, но они начали перебрасывать личный состав на Курское направление из-за страха, что украинские бойцы будут продвигаться вглубь РФ, что собственно и произошло.

На всех трех направлениях в течение месяца армия РФ будет пытаться демонстрировать продвижение, чтобы оказывать политическое давление на Украину, стремясь к тем или иным уступкам, убежден президент.

Владимир Зеленский хочет, чтобы Россия знала, что украинские защитники будут готовиться к таким шагам.

