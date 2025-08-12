Украина не может отдать Донбасс, потому что это будет плацдарм РФ, и мы откроем третью войну — Зеленский

Украина не может выйти из Донецкой области, иначе для России это станет плацдармом для будущего нового наступления, в результате чего будет открыта третья война.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами во вторник, 12 августа.

Зеленский объяснил, почему ВСУ не выйдут из Донбасса

— Какую конфигурацию обмена территориями предлагают американцы? Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это, — сказал Зеленский.

По словам президента, все забывают первую часть — территории Украины незаконно оккупированы Российской Федерацией. Он подчеркнул, что Донбасс для россиян — это плацдарм для будущего нового наступления.

— Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить — мы откроем третью войну, — убежден глава государства.

Президент объяснил, что Крым на все 100% был плацдармом для наступления на Юг Украины.

— Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакой мобилизации (извините, что так скажу, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией, — подчеркнул он.

Кстати, одной из самых прочных частей российских наступательных войск были именно набранные люди с временно оккупированных территорий Украины после 2014 года, пояснил Зеленский.

То есть так формировался плацдарм для полномасштабного вторжения, утверждает Зеленский.

Зеленский объяснил, что произойдет в случае выхода ВСУ из Донбасса

— После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, из наших укреплений, рельефов и высот, которые мы контролируем, то четко откроем плацдарм для подготовки наступления россиян, — считает президент Украины.

По его мнению, через несколько лет у российского диктатора Владимира Путина будет открыт путь на Запорожскую, Днепропетровскую и другие области Украины, а также на город Харьков.

Именно поэтому любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности, убежден Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что россиянам сейчас хотят подарить примерно 9 тыс. кв. км — это около 30% Донецкой области, которая станет плацдармом для новой агрессии РФ.

Зеленский объяснил, есть ли требование к Украине отказаться от Донбасса

Как отметил Зеленский, специальный посланник США Стив Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.

— Так это звучало. Наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли. Когда мы провели еще две встречи NSA, стало понятно, чего хочет Путин, — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, это не предложение президента США Дональда Трампа или Уиткоффа.

