РФ применяет против Украины 4 основных модификации дронов на базе Shahed-136

Российская армия в настоящее время использует для атак по Украине четыре модификации ударных БПЛА на основе иранских Shahed-136.

Советник и уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что мы начали вести отдельный учет различных типов Шахедов, которыми РФ атакует Украину.

Какие Шахеды применяет РФ против Украины

Он также сделал сравнительное описание этих моделей беспилотников – трех Шахедов и Герберы:

Shahed-136 (Иран) – ударный БПЛА одноразового использования с дальностью 2 тыс. км, скоростью 180 км/ч и боевой частью 50 кг. Он использует CRPA-антенну и LTE для передачи телеметрии. Модернизации: изменение цвета, обновление боевой части, передача данных через LTE.

Герань-2 (РФ, Алабуга) – локализованный аналог Shahed-136 с теми же характеристиками, но с российскими компонентами и CRPA-антенной Комета. Модернизация двигателя и адаптация к зимним условиям.

Гарпия-А1 (РФ, Ижевск) – развитие Shahed-136 с меньшей дальностью (1500 км) и возможностью установки до 90 кг боевой части. Может быть оснащен тепловизором с ИИ-наведением и возможностью нести кассеты ПТМ-3 для минирования.

Гербера (Россия) – мультизадачный дрон с дальностью 450 км и скоростью 160 км/ч. Может выполнять роль ложной цели, ударного, ретранслятора или разведывательного аппарата. Имеет GNSS или CRPA-антенну, в разведывательной версии – mesh-модем и видеокамеру.

По данным ГУР Минобороны Украины, ежемесячное производство дальнобойных беспилотников в России превышает 5 тыс. единиц, из них примерно половина – настоящие дроны типа Shahed-136/Герань-2, а остальные – дроны-имитаторы.

