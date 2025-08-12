РФ застосовує проти України 4 основних модифікації дронів на базі Shahed-136

Російська армія наразі використовує для атак по Україні чотири модифікації ударних БпЛА на основі іранських Shahed-136.

Радник та уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що ми почали вести окремий облік різних типів Шахедів, якими РФ атакує Україну.

Які Шахеди застосовує РФ проти України

Він також зробив порівняльний опис цих моделей безпілотників – трьох Шахедів та Гербери:

Shahed-136 (Іран) – ударний БпЛА одноразового використання з дальністю 2 тис. км, швидкістю 180 км/год і бойовою частиною 50 кг. Він використовує CRPA-антену та LTE для передачі телеметрії. Модернізації: зміна кольору, оновлення бойової частини, передача даних через LTE.

Герань-2 (РФ, Алабуга) – локалізований аналог Shahed-136 з тими ж характеристиками, але з російськими компонентами та CRPA-антеною Комета. Модернізації двигуна та адаптація до зимових умов.

Гарпія-А1 (РФ, Іжевськ) – розвиток Shahed-136 з меншою дальністю (1500 км) і можливістю встановлення до 90 кг бойової частини. Може бути оснащений тепловізором з ШІ-наведенням та можливістю нести касети ПТМ-3 для мінування.

Гербера (Росія) – мультизадачний дрон із дальністю 450 км і швидкістю 160 км/год. Може виконувати роль хибної цілі, ударного, ретранслятора чи розвідувального апарата. Має GNSS або CRPA-антену, у розвідверсії – mesh-модем і відеокамеру.

За даними ГУР Міноборони України, щомісячне виробництво далекобійних безпілотників у Росії перевищує 5 тис. одиниць, з них приблизно половина – справжні дрони типу Shahed-136/Герань-2, а решта – дрони-імітатори.

