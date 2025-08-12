Стипендии в Украине: сколько получают студенты в 2025-2026 учебном году

В 2025-2026 учебном году украинские студенты могут рассчитывать на различные виды стипендий. Они зависят от уровня учебного заведения, академических достижений и социального статуса.

Различают следующие виды стипендий:

Академические — выплачиваются студентам за учебные достижения по результатам прошлого семестра. Президентские — назначаются лучшим студентам и победителям всеукраинских и интернациональных олимпиад. Стипендии от Верховной Рады и Кабмина — предназначены для соискателей образования в вузах и аспирантов за существенные учебные и научные достижения. Социальные — выплачиваются студентам, принадлежащим к социально незащищенным категориям.

Какая стипендия у студентов в Украине в 2025-2026 учебном году по разным категориям — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой размер студенческих стипендий в 2025-2026 учебном году

Стипендии в Украине выплачиваются ежемесячно, имеют свои критерии назначения и разные размеры.

Академические стипендии в Украине

Академические стипендии предоставляются студентам по рейтингу успеваемости и формируются на основе результатов обучения. Выплачиваются за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов.

Размеры этих стипендий в 2025 году установлены следующим образом:

для учащихся учреждений профессионального и профессионально-технического образования выплачивается — 1 250 грн;

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования обычная стипендия составляет — 1 510 грн, повышенная — 2 198 грн;

для студентов вузов, бакалавров и магистров размер обычной стипендии составляет — 2 000 грн, повышенная — 2 910 грн.

Именные и президентские стипендии

Студенты также могут претендовать на именные стипендии от Верховной Рады Украины, президента Украины и Кабинета министров Украины. Данные стипендии назначаются за особые достижения в учебе и научной деятельности.

Именная академическая стипендия Верховной Рады Украины составляет:

3 320 грн — для студентов учреждений профессионального предвысшего образования;

4 400 грн — для студентов заведений высшего образования.

Президентская стипендия выплачивается в таком размере:

2 750 грн — учащимся учреждений профессионального и профтехнического образования;

3 320 грн — студентам колледжей и училищ;

4 400 грн — студентам вузов, научных учреждений, которые являются соискателями образовательной или образовательно-профессиональной степени младший бакалавр, образовательной степени бакалавр или магистр.

Именная и академическая стипендии от Кабинета министров Украины выплачиваются следующим образом:

2 500 грн — учащимся учреждений профтехнического образования;

3 020 грн — студентам учреждений профессионального предвысшего образования;

4 000 грн — студентам высших учебных заведений.

Социальные стипендии

Социальные стипендии в Украине в 2025 году предназначаются для поддержки студентов, нуждающихся в дополнительной финансовой помощи. По закону, они выплачиваются на основании государственных льгот и гарантий. Однако чтобы получать выплаты, студент должен закрывать все сессии и аттестации. В противном случае социальная стипендия не будет начисляться.

Размеры таких стипендий зависят от категории студентов:

студенты (курсанты) учреждений профессионального предвысшего образования получают — 890 грн;

студенты учреждений высшего образования получают — 1 180 грн;

дети-сироты и лишенные родительской опеки в возрасте 18-23 лет получают — 4 542 грн;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 18 лет, получают — 4 794.

Международные стипендии и гранты

Украинские студенты также имеют возможность получать международные стипендии и гранты. Например, Виртуальный институт перспективных исследований в Украине (VUIAS) предоставляет стипендии ученым, проживающим в Украине и работающим в украинских университетах и научно-исследовательских институтах. Стипендии предоставляются на десять месяцев (с 1 октября 2025 года по 31 июля 2026 года), а их размер составляет €500 в месяц для постдокторов и €1 000 в месяц для профессоров.

В 2025-2026 учебном году в Украине предусмотрены различные стипендиальные программы для студентов, которые учитывают их академические достижения, социальный статус и научную деятельность. Размеры стипендий варьируются в зависимости от типа и уровня учебного заведения, а также от конкретной стипендиальной программы.

Повысят ли стипендии студентам

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное повышение стипендий для всех студентов уже в 2026 году. Соответствующий вопрос глава государства обсудил с правительством.

Ранее бывший заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснял, что вопрос повышения стипендий рассматривается в контексте общего реформирования финансирования высшего образования, которое ожидается в 2026 году. По его словам, студенты украинских вузов с высокими баллами могут получить повышенные стипендии уже со следующего года, а их размер может возрасти до минимальной заработной платы (8 тысяч гривен).

