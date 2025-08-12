Зеленский анонсировал возможное повышение стипендий студентам в 2026 году

Президент Владимир Зеленский обсудил с правительством возможность увеличения студенческих стипендий со следующего года.

Об этом он заявил в Киеве во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь здесь!

Повышение стипендий в Украине с 2026 года: детали

– Мы договорились с премьер-министром и министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, чего давно не делали, – сказал он.

Президент добавил, что рассчитывает, что на увеличение стипендий студентам в следующем году будет предусмотрен ресурс.

Зеленский отметил, что сейчас власти будут увеличивать поддержку всех, кто имеет значительные результаты в учебе.

– Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять достижение больших результатов, – добавил глава государства.

Условия поступления в ВУЗы могут упростить

Также Зеленский сообщил, что поручил Кабмину упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения.

– Мы все видели, как было этим летом. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти, – сказал президент.

По его словам, были и другие предложения. Теперь их необходимо рассмотреть и дать надлежащие ответы.

Отметим, что стипендии в Украине выплачиваются ежемесячно и имеют свои критерии назначения и разные размеры. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

