Силы обороны освободили села Степное и Новоконстантиновка на Сумщине

Вооруженные силы Украины освободили от российских войск населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) Сумской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 22:00 понедельника, 11 августа.

Освобождение Степного и Новоконстантиновки в Сумской области: что известно

— Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины.

Сейчас смотрят

Всего, по информации Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 122 боестолкновения.

Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 106 КАБ, осуществил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций украинских войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток было зафиксировано 13 атак со стороны российских войск.

Напомним, 26 июля Силы обороны освободили село Кондратовка Хотинской общины Сумской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.