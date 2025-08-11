Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Сили оборони звільнили села Степне та Новокостянтинівка на Сумщині

Українські десантники з 79 ОДШБр ДШВ ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили від російських військ населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) Сумської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в вечірньому зведенні станом на 22:00 понеділка, 11 серпня.

Звільнення Степного та Новокостянтинівки на Сумщині: що відомо

– Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області, – йдеться у повідомленні.

село Степне на Сумщині

Google Maps

Зазначається, що воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України.

Загалом на інформацією Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті відбулося 122 боєзіткнення.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій українських військ.

Село Новокостянтинівка на Сумщині

Google Maps

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом доби було зафіксовано 13 атак з боку російських військ.

Нагадаємо, 26 липня Сили оборони звільнили село Кіндратівка Хотінської громади Сумської області.

