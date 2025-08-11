Сили оборони звільнили села Степне та Новокостянтинівка на Сумщині

Збройні сили України звільнили від російських військ населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) Сумської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в вечірньому зведенні станом на 22:00 понеділка, 11 серпня.

Звільнення Степного та Новокостянтинівки на Сумщині: що відомо

– Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України.

Загалом на інформацією Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті відбулося 122 боєзіткнення.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій українських військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом доби було зафіксовано 13 атак з боку російських військ.

Нагадаємо, 26 липня Сили оборони звільнили село Кіндратівка Хотінської громади Сумської області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.