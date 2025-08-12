Зеленский озвучил соотношение потерь, ситуацию с оружием и личным составом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каково сейчас соотношение потерь, какая ситуация с оружием и личным составом.
Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами во вторник, 12 августа.
Зеленский о соотношении потерь и ситуации с оружием
— Примерно на сегодня, артиллерия 1 к 2,4 в сторону противника. Дроны FPV — 1 к 1,4 в нашу пользу, — отметил президент.
По словам Зеленского, сейчас не хватает денег на беспилотники, поэтому пока соотношение между Россией и Украиной 1 к 1,4.
— Хотя мы считаем, что 1 к 2,5 можем легко держать в нашу пользу. Даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу. Но ищем финансирование у европейских партнеров, — объяснил глава государства.
Как рассказал Зеленский, соотношение личного состава — 1 к 3 в сторону российских войск по количеству.
В то же время он подчеркнул, что потери оккупантов в три раза больше, чем украинских защитников — примерно 1 к 3.
— Приведу пример вчерашнего дня. В целом примерно так: у россиян 1 тыс. потерь в сутки — это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и другое. Если точнее — 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, девять — в плену. Мы — 340 потерь за сутки: 18 двухсотых и 243 трехсотых, 79 без вести пропавших, — сказал Зеленский.