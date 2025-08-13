Школьные каникулы 2025-2026 в Украине: ориентировочные даты и продолжительность

Учебный год 2025-2026 в Украине, по предварительным прогнозам, начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Согласно действующему законодательству, школы имеют определенную автономию в планировании образовательного процесса, поэтому даты школьных каникул 2025-2026 в Украине могут отличаться даже в пределах одного города.

Когда каникулы в школах Украины 2025-2026 году, читайте в нашем материале.

Как определяют даты школьных каникул в Украине в 2025-2026 году

Педагогический совет каждого учебного заведения самостоятельно устанавливает структуру и продолжительность учебного года, расписание учебной недели, продолжительность учебного дня, график занятий и перерывов, а также формы организации обучения — очную, смешанную или дистанционную.

Из-за этого каникулы в разных школах одного города могут начинаться раньше или позже на несколько дней.

Ориентировочные даты школьных каникул в Украине в 2025-2026 учебном году:

осенние каникулы запланированы с 27 октября по 2 ноября 2025 года,

зимние — с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года,

весенние — с 23 по 29 марта 2026 года;

летние каникулы начнутся 1 июня 2026 года.

Приведенные даты являются ориентировочными, окончательный график утверждает педагогический совет вашего учреждения.

В то же время все в значительной степени будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе и эпидемиологических условий.

В школах, где обучение очное, возможны временные закрытия учреждений или отдельных классов на карантин.

Для таких учебных заведений даты школьных каникул могут переноситься, продлеваться или сокращаться.

Чего ожидать в новом учебном году

Министерство образования и науки сообщило об отмене приказа №1112, который определял нормы дистанционного обучения, одновременно заверив, что его ключевые положения сохранятся и будут учтены в других нормативных документах до начала учебного года.

Решение об отмене приказа №1112 было принято по результатам договоренностей МОН с прифронтовыми регионами из-за сложной ситуации с безопасностью. Однако основные идеи документа будут интегрированы в другие акты до 1 сентября 2025 года.

Формат обучения в новом году будет определяться в зависимости от обстоятельств: в прифронтовых районах — дистанционно, на временно оккупированных территориях — через педагогический патронаж с индивидуальными занятиями, за рубежом — с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах — очно.

Каждая школа самостоятельно определяет, какой формат внедрять, однако МОН не рекомендует сочетать очное и дистанционное обучение в одном классе.

