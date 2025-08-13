Украина согласовала с союзниками пять принципов достижения мира — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО были согласованы пять принципов для завершения войны.

По его словам, Трамп выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

Пять принципов для завершения войны

Зеленский выразил надежду, что центральной темой встречи на Аляске будет немедленное прекращение огня.

— Сегодня наши общие позиции мы обсудили с президентом США. Перед этим был координационный разговор, как я вам сказал. Мы согласовали пять общих принципов, — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Глава государства подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только с участием самой Украины.

— Мы должны готовить трехсторонний формат переговоров. Прекращение огня должно быть приоритетом номер один. Должны быть гарантии безопасности, и они должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске. Это эффективные принципы, и важно, чтобы они сработали, — подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины проинформировал других лидеров о ситуации на поле боя. По словам Зеленского, Россия пытается создать впечатление, что способна оккупировать всю Украину. Кроме того, Путин блефует, заявляя, что санкции для него якобы не имеют значения и что они “не работают”.

— На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Да, это правда. У России в несколько раз больше оружия. В частности, артиллерии – в три раза. Но также у России в три раза больше потерь. И это факт. Я сказал коллегам: и президенту США, и европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира. Он хочет государства. И мы все это действительно понимаем, – подытожил глава государства.

