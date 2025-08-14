Укр Рус
Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Это провокация РФ: реакция посольства Украины на вандализм против мест памяти в Польше

Акты вандализма в Польше: реакция посольства Украины
Фото: МИД

Посольство Украины расценило акты вандализма против мест памяти в Польше как провокацию, которую могли организовать российские спецслужбы.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Акты вандализма в Польше: что известно

Такова была реакция диппредставительства на информацию о том, что в Польше задержали 17-летнего гражданина Украины по подозрению в совершении актов вандализма.

Посольство обратилось к компетентным органам Республики Польша с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины.

– Посольство решительно осуждает любые позорные действия, направленные против мест памяти. Мы расцениваем это как провокацию российских спецслужб, направленную на создание напряженности между нашими народами, – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти – как своей, так и соседей.

Посольство Украины в Польше осудило любые проявления вандализма и акты ненависти и напомнило, что все, кто нарушает законодательство государства, на территории которого находятся, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Там ожидают, что правоохранительные органы Польши также отреагируют на акты вандализма, которые ранее были совершены против украинских мест памяти в Польше.

Напомним, 13 августа полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев. Как утверждается, они рисовали красно-черные флаги и оставляли “бандеровские лозунги” на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.

Тем временем премьер Польши Дональд Туск рассказал, что Агентство внутренней безопасности задержало молодого гражданина Украины, который, вероятно, был завербован российскими спецслужбами для совершения диверсий.

Источник: МИД

Связанные темы:

ПольшаУкраина-Польша
