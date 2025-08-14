Це провокація РФ: реакція посольства України на вандалізм проти місць пам’яті у Польщі

Посольство України розцінило акти вандалізму проти місць пам’яті у Польщі як провокацію, яку могли організувати російські спецслужби.

Про це повідомляється у заяві, розміщеній на сайті посольства.

Акти вандалізму в Польщі: що відомо

Такою була реакція дипустанови на інформацію про те, що в Польщі затримали 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму.

Зараз дивляться

Посольство звернулося до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

– Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами, – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і сусідів.

Посольство України у Польщі засудило будь-які прояви вандалізму та акти ненависті та нагадало, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебувають, мають нести відповідальність згідно чинного законодавства.

Там очікують, що правоохоронні органи Польщі також відреагують на акти вандалізму, які раніше вчинили проти українських місць пам’яті у Польщі.

Нагадаємо, 13 серпня поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців. Як стверджується, вони малювали червоно-чорні прапори та залишали “бандерівськкі гасла” на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.

Тим часом прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що Агентство внутрішньої безпеки затримало молодого громадянина України, який, ймовірно, був завербований російськими спецслужбами для скоєння диверсій.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.