Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Актера Константина Темляка обвинили в насилии и развращении 15-летней: детали скандала
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Карта боевых действий на 14 августа 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 авиабомбы.

Больше всего вражеских штурмов фиксируется на Покровском направлении. За прошедшие сутки армия РФ на этом направлении потеряла 192 человека убитыми и ранеными. ВСУ уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 дронов и антенну БПЛА. Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава.

Карта боевых действий в Украине на 9 августа 2025 года

Потери врага в войне на 9 августа 2025 года

  • личного состава – около 1067100 (+990) человек,
  • танков – 11104 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 31458 (+29) ед.,
  • РСЗО – 1466 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1207 ед.,
  • самолетов – 421 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191),
  • крылатых ракет – 3558 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники – 58456 (+191) ед.,
  • специальной техники – 3937 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
ООН сообщает о резком росте числа погибших и раненых гражданских лиц в Украине
Нічна атака на Київ 10 липня

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФКартаПокровськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь