Карта боевых действий на 14 августа 2025 года – ситуация на фронте

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 авиабомбы.

Больше всего вражеских штурмов фиксируется на Покровском направлении. За прошедшие сутки армия РФ на этом направлении потеряла 192 человека убитыми и ранеными. ВСУ уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 дронов и антенну БПЛА. Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава.

Карта боевых действий в Украине на 9 августа 2025 года

Потери врага в войне на 9 августа 2025 года

личного состава – около 1067100 (+990) человек,

танков – 11104 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 31458 (+29) ед.,

РСЗО – 1466 (+1) ед.,

средств ПВО – 1207 ед.,

самолетов – 421 ед.,

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191),

крылатых ракет – 3558 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники – 58456 (+191) ед.,

специальной техники – 3937 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.