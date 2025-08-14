Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Карта боевых действий на 14 августа 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 авиабомбы.
Больше всего вражеских штурмов фиксируется на Покровском направлении. За прошедшие сутки армия РФ на этом направлении потеряла 192 человека убитыми и ранеными. ВСУ уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 дронов и антенну БПЛА. Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава.
Карта боевых действий в Украине на 9 августа 2025 года
Потери врага в войне на 9 августа 2025 года
- личного состава – около 1067100 (+990) человек,
- танков – 11104 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 31458 (+29) ед.,
- РСЗО – 1466 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1207 ед.,
- самолетов – 421 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191),
- крылатых ракет – 3558 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники – 58456 (+191) ед.,
- специальной техники – 3937 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
