Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Карта бойових дій на 14 серпня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 авіабомби.

Найбільше ворожих штурмів фіксується на Покровському напрямку. За минулу добу армія РФ на цьому напрямку втратила 192 особи убитими та пораненими. ЗСУ знищили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки, 18 дронів та антену БпЛА. Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев’ять укриттів для особового складу.

Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

