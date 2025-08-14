Ракета Буревестник: характеристики оружия, которым РФ пугает мир

Российский диктатор Владимир Путин снова начал пугать мир ядерным оружием. Иностранные издания сообщают, что Россия может готовиться к испытанию крылатой ракеты 9М730 Буревестник с ядерной боеголовкой.

Что известно о ракете Буревестник: основные характеристики и особенности — читайте в материале Фактов ICTV.

Ракета Буревестник: характеристики оружия

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что в ракете Буревестник разогрев воздуха происходит благодаря портативному ядерному реактору.

Сейчас смотрят

Нагретый воздух несет с собой радиоактивное загрязнение, поэтому это вооружение называют летающим Чернобылем, обратил внимание эксперт.

По информации российских военных СМИ, ракета Буревестник примерно в полтора раза больше Х-101, а ее скорость составляет около 900 км в час, отметил Романенко.

— Ракета имеет неограниченную дальность полета из-за того, что ядерный двигатель может работать очень долго. То есть она может пролетать десятки тысяч километров, — сказал Романенко.

Скорость, высота полета и другие параметры ракеты Буревестник такие же, как у обычных крылатых ракет, отметил авиаэксперт, поэтому ее могут сбивать все средства противовоздушной обороны, в частности истребители и зенитные ракетные комплексы.

— Но проблема, когда эта сбитая ракета упадет на землю. Конечно, ядерный реактор будет поврежден и придется проводить дезактивацию в местности, где эта ракета упала. Такие основные опасности от этого образца оружия, — обратил внимание он.

Площадь поражения в случае попадания и сбивания зависит от того, каким будет выброс радиоактивного топлива на местности.

По словам Романенко, радиус поражения ракеты Буревестник зависит от того, какая будет боевая часть.

— Я не думаю, что крайне дорогостоящие ракеты, еще недоработанные, будут иметь обычные фугасные боевые части. Скорее всего — ядерная часть. А на таких изделиях обычно применяются ядерные части мощностью от 200 до 500 килотонн. То есть примерно половина мегатонны, — резюмировал авиаэксперт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.