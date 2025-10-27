Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение об испытании Россией ядерной ракеты, заявив, что Вашингтон также имеет ядерные подводные лодки, расположенные недалеко от России.

Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, передает CNN.

Трамп о ядерной ракете РФ Буревестник

– Они знают, что у нас есть ядерная подводная лодка, лучшая в мире, которая находится прямо у их побережья. То есть ей не нужно проплывать 8 000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты, – сказал Трамп.

Президент США добавил, что Путин не должен так говорить, а должен закончить войну.

– Вот что он должен делать, вместо того чтобы испытывать ракеты, – добавил Трамп.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье заявил, что Москва успешно испытала свою крылатую ракету Буревестник с ядерной силовой установкой. Автократ сказал, что Москва будет работать над ее развертыванием.

По данным российских чиновников, ракета находилась в воздухе около 15 часов и прошла примерно 14 тыс. км.

Заявление Путина о новых испытаниях ракет прозвучало на фоне продолжения Россией террора Украины и в ту же неделю, когда должен был состояться саммит с участием Трампа и правителя России в Будапеште.

Напомним, на этой неделе Белый дом объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний – это одни из самых ощутимых действий администрации Трампа против России на сегодня. На вопрос журналистов, будут ли дополнительные санкции, Трамп ответил: Вы узнаете.

