ВСУ уничтожают “клешни” прорыва: Трегубов о ситуации вблизи Доброполья и Покровска

Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Враг сосредоточил не менее 100 тысяч личного состава и продолжает перебрасывать подкрепление.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Единые новости.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

На начало операции враг перебросил на Покровское направление около 110 тысяч военных. Однако, по словам Трегубова, часть уже уничтожена.

— Часть из них выбита, но они действительно подтягивают войска. Поэтому сейчас оценить точно до тысячи, ну, наверное, не получится. Тем более, что Покровское направление фактически сейчас разошлось на Покровское и Добропольское. Ну и плюс, у него активная переброска войск из Новопавловского. Поскольку для россиян это, в принципе, одна и та же операционная зона, – сказал Трегубов.

Он подчеркнул, что для россиян важно захватить этот участок фронта.

— На данный момент будем считать, что их примерно столько же – более 100 тыс. в целом. Это очень большая цифра, как для такого масштаба, с ней на европейскую страну “ходить”, а не на один несчастный маленький Покровск, — сообщил представитель ОСУВ Днепр.

Трегубов не подтвердил, что враг смог продвинуться к Доброполью на 18 км.

— Вот эти два выступления, две “клешни” — это то, где они остановились. Контроля над территорией, где они непосредственно начинали вот этот прорыв, у них сейчас нет. Но они присутствуют на концах этого выступа, и на концах этого выступа они уничтожаются. Они там сидят по посадкам, и проводятся действия для их уничтожения, — заявил он.

По словам спикера, россиянам не удалось закрепиться на новых позициях или завести туда значительные силы. Во время наступления они больше пытались обойти украинские укрепления, действуя по принципу инфильтрации, чем штурмовать оборонительные линии.

— Да, часть украинских укреплений они там пытались занять, но в первую очередь они были заинтересованы в том, чтобы просто пройти как можно дальше и не занимать какую-то стабильную оборону, а скорее забегать, как диверсанты. Теперь их там уничтожают. Первая линия, через которую они прорвались, на самом деле до сих пор держится, они просто забегают за нее, — сказал Трегубов.

Напомним, ситуация в районе Доброполья Донецкой области стабилизируется, принимаются все необходимые меры для выявления и уничтожения группы российских военных.

