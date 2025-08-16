Путин отсрочил санкции, но Украина имеет шанс убедить Трампа — эксперт

В пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин провели закрытую встречу, которая длилась более двух часов.

Трамп поставил целью достичь перемирия в Украине и заявил, что не будет удовлетворен, если не будет договоренности о мире. А еще Трамп пообещал суровые последствия, если Путин не продемонстрирует серьезность своих намерений относительно мира.

Факты ICTV расспросили политолога, доцента университета им. Шевченко Игоря Рейтеровича, каких договоренностей могли достичь Трамп и Путин, согласится ли последний на трехстороннюю встречу, и смог ли диктатор отсрочить новые американские санкции.

Окончательного соглашения нет

По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп заявил, что окончательного мирного соглашения нет, однако было очень много пунктов, по которым удалось достичь согласия.

О чем именно удалось договориться, будет известно в понедельник, 18 августа, ведь президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на встречу с Трампом.

— Говорят, разговор Трампа и Путина был нелегким. Поэтому я не исключаю, что они действительно могли поднимать вопрос обмена территориями. Но это абсолютно идиотская история, потому что представить, что Украина согласится уйти с каких-то своих территорий — очень наивно, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Есть Конституция, где четко прописаны государственные границы Украины. И отдать территории России будет означать пойти на преступление. Кроме того, на это не согласятся украинцы, отмечает политолог.

Кстати, Украина уже называла свои “красные линии”, поэтому вряд ли Россия сможет что-то получить, как и Трамп.

По словам Игоря Рейтеровича, в понедельник, 18 августа, Трамп попытается донести Зеленскому позицию главы Кремля по некоторым пунктам. Трамп захочет найти с Зеленским какой-то компромиссный вариант.

— Трамп надеется на уступчивость Украины. Но есть вопросы, по которым это невозможно сделать. Для того, чтобы Украина на что-то согласилась, нужно предложить какой-то адекватный вариант. Таким вариантом может быть только справедливый мир. Так что, я думаю, в понедельник нас ожидает очень сложный разговор. Но здесь нужно иметь четкую позицию, украинско-европейскую, — подчеркнул политолог.

Игорь Рейтерович считает, что стоит обратить внимание на пост в соцсетях заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который говорит: Главное, чтобы теперь Европа и Киев не сорвали договоренности.

Очевидно, что такие слова являются нонсенсом, потому что какие договоренности может сорвать Киев, если о чем-то договаривались только Трамп и Путин. Но стоит понимать, что Медведев просто так ничего не пишет — ему “сверху” дали команду, говорит политолог.

Кстати, то же самое сказал и российский диктатор на пресс-конференции — чтобы европейцы и Украина не сорвали договоренности путем провокаций или кулуарных договоренностей.

— Здесь легко не будет, нужно готовиться к серьезному разговору. Но, мне кажется, у Украины есть все шансы очень хорошо представить свою позицию и убедить Трампа, что то, что ему наговорил Путин, не работает. Нужно возвращаться к другому варианту, — отметил политический эксперт.

Путин пытается задобрить Трампа

Во время встречи на Аляске Путин повторил тезис главы Белого дома, что если бы Трамп был президентом США, то “не было бы большой войны”.

По мнению Игоря Рейтеровича, это игра на эмоциях, и Трампу это очень понравилось.

— Это же очевидно, если бы Трамп был президентом, Путин все равно бы напал на Украину. Война у нас произошла исключительно из-за одного человека — это Путин. Но такими заявлениями диктатор пытается подлизаться, ведь Путин хочет избежать усиления санкций, — говорит политолог.

Собственно этой встречей на Аляске и такими заигрываниями с Трампом Путин достиг своей цели — он отсрочил введение Америкой более жестких санкций.

— На данный момент победитель в переговорах — это Путин. Он, как минимум, получил затягивание с введением реальных санкций. А еще Путин получил для себя положительный информационный эффект, ведь пытается сформировать образ, что решить вопрос войны мешает только Украина. Я надеюсь, что в понедельник все это перевернется с ног на голову, — говорит политический эксперт.

Трамп играет роль хорошего полицейского

Во время встречи в Анкоридже Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим хорошим другом. Кремлевский диктатор в ответ пригласил Трампа в Москву.

По мнению Игоря Рейтеровича, сейчас американский президент пытается играть роль хорошего полицейского, максимально общаться с Путиным.

— Я так понял, что плохого полицейского в комнате (на переговорах в Анкоридже, — Ред.) не было, — говорит политический эксперт.

Трамп считает, что в стремлении к миру нужно Путину подыграть — по крайней мере, не называть его преступником.

По словам Игоря Рейтеровича, такая тактика задабривания присуща для ведения бизнеса, переговоров за закрытыми дверями, но это не работает в открытом обществе.

Например, экс-губернатор Калифорнии и республиканец Арнольд Шварценеггер назвал Трампа мальчиком-фанатом, который ждал селфи с Путиным.

Сейчас у Дональда Трампа два пути: реально договориться с Зеленским в понедельник о том, что нас устроит, и Трамп будет гарантом этого, или же все эти договоренности и встречи провалятся, и тогда американскому президенту это не простят даже свои.

Возможна ли трехсторонняя встреча

По мнению Игоря Рейтеровича, состоится ли трехсторонняя встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, можно будет говорить только по результатам понедельника.

Путин согласится на такую встречу при условии, что это будет для него более-менее приемлемо.

— Для нас она желательна в любом формате. На этой встрече (на Аляске, — Ред.) Путин выглядел довольно бледно. У Зеленского был бы шанс многое сказать и сделать, — говорит политический эксперт.

Теперь все ждем понедельника, 18 августа, чтобы узнать, что наговорил Путин Трампу, какие были договоренности между ними, и что теперь может предложить американский президент Зеленскому.

