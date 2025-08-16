У Харкові затримали чоловіка за напад із ножем на працівників поліції та ТЦК

Правоохоронці затримали 36-річного жителя Харкова, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

Напад на поліцейського та працівників ТЦК у Харкові: що відомо

Інцидент стався 14 серпня 0 22:15, коли правоохоронець разом із представниками районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних щодо мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

Зараз дивляться

Поліцейський наблизився до чоловіка для звичайної перевірки документів, але той раптово витягнув ніж і завдав удару в скроневу ділянку правоохоронця, навіть не дочекавшись початку розмови.

Після нападу на поліцейського чоловік завдав ножових поранень трьом працівникам ТЦК.

Один отримав удари в голову та руку, другий — в голову та підключичну ділянку, третій — в область тулуба.

Після нападу підозрюваний намагався втекти через дворові території, але правоохоронці швидко встановили його місцеперебування та затримали.

Наразі фігуранту справи висунуто звинувачення у посяганні на життя працівника правоохоронного органу ( стаття 348 КК України) та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Усі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.