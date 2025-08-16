У Харкові затримали чоловіка за напад із ножем на працівників поліції та ТЦК
Правоохоронці затримали 36-річного жителя Харкова, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування.
Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.
Напад на поліцейського та працівників ТЦК у Харкові: що відомо
Інцидент стався 14 серпня 0 22:15, коли правоохоронець разом із представниками районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних щодо мобілізаційних заходів під час воєнного стану.
Поліцейський наблизився до чоловіка для звичайної перевірки документів, але той раптово витягнув ніж і завдав удару в скроневу ділянку правоохоронця, навіть не дочекавшись початку розмови.
Після нападу на поліцейського чоловік завдав ножових поранень трьом працівникам ТЦК.
Один отримав удари в голову та руку, другий — в голову та підключичну ділянку, третій — в область тулуба.
Після нападу підозрюваний намагався втекти через дворові території, але правоохоронці швидко встановили його місцеперебування та затримали.
Наразі фігуранту справи висунуто звинувачення у посяганні на життя працівника правоохоронного органу ( стаття 348 КК України) та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Усі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.