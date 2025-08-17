Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов

Российские войска в настоящее время не имеют средств для быстрого окружения, проникновения или другого захвата крепостного пояса Украины или остальной неоккупированной Донецкой области, чего Путин требовал как предпосылку для прекращения огня.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Шансы РФ захватить Донецкую область: что говорят в ISW

По оценке ISW, захват всей Донецкой области будет сложным и многолетним процессом для россиян, а не быстрым, как это пытается представить Путин.

В настоящее время они не способны обеспечить значительное оперативное продвижение или двигаться быстрее, чем пехота.

Аналитики отмечают, что российский диктатор остается приверженным тактике медленного и изнурительного продвижения путем пехотных атак.

Это максимально ограничивает темпы наступления, поскольку оно происходит практически пешим ходом.

В то же время удары украинских беспилотников существенно затруднили возможность России применять бронетехнику.

РФ до сих пор не нашла способа надежно защитить танки и другую тяжелую технику от дронов, что не позволяет возобновить полноценный механизированный маневр на поле боя и создавать прорывы.

Сейчас российское командование прибегает к тактике постепенного охвата городов и населенных пунктов на линии фронта.

Однако эксперты отмечают: эта тактика не дает возможности быстро захватывать укрепленные города в крепостном поясе Украины и не может быть использована для масштабного окружения.

Кроме того, российские войска пытаются применять инфильтрацию — скрытое проникновение для небольших продвижений.

Но даже в этом случае им сложно закрепиться на новых позициях в большом масштабе.

— Российские войска в настоящее время не имеют средств для быстрого окружения, проникновения или другого захвата крепостного пояса Украины или остальной неоккупированной Донецкой области, чего Путин требовал как предпосылку для прекращения огня без сопоставимых российских уступок, — подытожили в ISW.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждали, что капитуляция Донецкой области как условие для прекращения огня будет означать для Украины потерю ключевого пояса крепостей — главной линии обороны в Донецкой области, созданной еще в 2014 году.

Это лишит Киев стратегического преимущества и позволит России избежать кровопролитных боев за укрепленную территорию, не давая никаких гарантий, что война не вспыхнет снова.

По оценке разведки Министерства Великобритании, России понадобится около 4,4 года, чтобы полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

В Лондоне подчеркнули: за это время потери российской армии могут вырасти еще на 2 млн убитых и раненых, что добавится к уже более 1,06 млн потерь с 2022 года.

Напомним, что среди условий, которые Путин выдвигает для прекращения войны в Украине, есть полный выход украинских войск из Луганской и Донецкой областей.

Взамен Россия готова отказаться от небольших занятых территорий в Сумской и Харьковской областях.

Территория же Запорожской и Херсонской областей, по замыслу Путина, будет разделена в соответствии с линией фронта.

