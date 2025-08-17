Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів

Російські війська наразі не мають засобів для швидкого оточення, проникнення або іншого захоплення фортечного поясу України або решти неокупованої Донецької області, чого Путін вимагав як передумову для припинення вогню.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Шанси РФ захопити Донецьку область: що кажуть в ISW

За оцінкою ISW, захоплення всієї Донецької області буде складним і багаторічним процесом для росіян, а не швидким, як це намагається подати Путін.

Наразі вони не здатні забезпечити значного оперативного просування або рухатися швидше, ніж піхота.

Аналітики зазначають, що російський диктатор залишається відданим тактиці повільного й виснажливого просування шляхом піхотних атак.

Це максимально обмежує темпи наступу, оскільки він відбувається практично пішим ходом.

Водночас удари українських безпілотників суттєво ускладнили можливість Росії застосовувати бронетехніку.

РФ досі не знайшла способу надійно захищати танки та іншу важку техніку від дронів, що не дозволяє відновити повноцінний механізований маневр на полі бою та створювати прориви.

Зараз російське командування вдається до тактики поступового охоплення міст і населених пунктів на лінії фронту.

Проте експерти наголошують: ця тактика не дає можливості швидко захоплювати укріплені міста у фортечному поясі України та не може бути використана для масштабного оточення.

Окрім цього, російські війська намагаються застосовувати інфільтрацію — приховане проникнення для невеликих просувань.

Але навіть у такий спосіб їм складно закріплюватися на нових позиціях великими силами.

— Російські війська наразі не мають засобів для швидкого оточення, проникнення або іншого захоплення фортечного поясу України чи решти неокупованої Донецької області, чого Путін вимагав як передумову для припинення вогню без порівнянних російських поступок, — підсумували в ISW.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджали, що капітуляція Донецької області як умова для припинення вогню означатиме для України втрату ключового поясу фортець — головної лінії оборони на Донеччині, створеної ще у 2014 році.

Це позбавить Київ стратегічної переваги та дозволить Росії уникнути кровопролитних боїв за укріплену територію, не даючи жодних гарантій, що війна не спалахне знову.

За оцінкою розвідки Міністерства Великої Британії, Росії знадобиться близько 4,4 року, щоб повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

У Лондоні наголосили: за цей час втрати російської армії можуть зрости ще на 2 млн убитих і поранених, що додасться до вже понад 1,06 млн втрат із 2022 року.

Нагадаємо, що серед умов, які Путін висуває для припинення війни в Україні, є повний вихід українських військ із Луганської та Донецької областей.

Натомість Росія готова відмовитися від невеликих зайнятих територій у Сумській та Харківській областях.

Територія ж Запорізької та Херсонської областей, за задумом Путіна, буде розділена відповідно до лінії фронту.

